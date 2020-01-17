Украина примет меры для «уменьшения напряженности» в отношениях с Россией

Киев, 17 января. Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

В пятницу СНБО рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины. Приоритетным направлением проекта, в том числе, является обеспечение государственного суверенитета и восстановление территориальной целостности страны.

В сообщении пресс-службы отмечается, что для реализации приоритетов проекта необходимо обеспечить «восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», а также реализовать комплекс мер «Крым — это Украина».

«Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил всем участникам заседания за неделю доработать проект стратегии и озвучить свои предложения.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году, проведенного после госпереворота на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускают ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

Воссоединение Крыма с Россией стало поводом для западных стран ввести против РФ пакеты санкций. Кроме этого, на прошлой неделе «Газета.ру» сообщала , что федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Киеву 82 млн долларов в связи с исками, которые ранее подали 12 украинских компаний, из-за потери своих активов в Крыму.