Гончаров сравнил действия российских и западных полицейских на митингах

Москва, 17 января. Российская полиция действует в рамках закона, без жестокости коллег из других стран, где в настоящее время идут масштабные демонстрации. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Ветеран спецназа отметил, что российские правоохранители действуют в определенных рамках.

«Там сотрудники силовых ведомств действуют намного жестче и реакционнее. Сотрудники правоохранительных органов нашей страны действуют в определенных рамках. В настоящий момент действия полиции нашей страны адекватны», – пояснил Гончаров.

Полиция проводит действительно жесткие задержания лишь в том случае, если участники беспорядков провоцируют это. Вместе с тем, в случае реальной угрозы безопасности общественность требует от правоохранителей более суровых действий в отношении нарушителей закона, сообщает Nation News.

В четверг, 16 января, очередные демонстрации против пенсионной реформы прошли во Франции. В стране в них участвовало 187 тысяч человек, 23 тысячи из них в Париже. Акции переросли в беспорядки, полицейские были вынуждены распылить слезоточивый газ.

Стоит отметить, что беспорядки охватили и США, где уличные протесты разгоняются жестко, с применением дубинок и газа. Вместе с тем в России данные методы на митингах не практикуются.