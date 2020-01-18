Сирия, 18 января. Курдские боевики совершили рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» и арестовали нескольких подозреваемых в серии убийств на идеологической почве. В Идлибе продолжаются бои у Абу-Джарифа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары на юге Алеппо по местам скопления боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обмениваются ударами с радикалами «Тахрир аш-Шам» в районе Абь-Джарифа, потеряли БМП.

Армия Турции и союзные силы: потеряли одного ополченца на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции сирийской армии на юге Идлиба из противотанковыых ракетных установок.

Курдские вооруженные формирования: в Хасаке провели рейд в лагере для беженцев «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Дарат-Изза и у населенного пункта Анджар на западе провинции, как передает агентство Halab Today. Согласно заявлению портала Rojava Network, ВКС РФ совершили боевой вылет в районе сельскохозяйственных полей у исследовательского центра ИКАРДА, где также укрываются боевики. Авиация нанесла точечные удары по местам расположения исламистов.

Медиаресурс Step News сообщил, что неизвестные лица застрелили бойца протурецкого ополчения на севере Алеппо в поселке Тухар-Шагир. Наиболее вероятно, что покушение на бойца совершили радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF), которые продолжают совершать вылазки в зоны контроля ВС Турции и союзных сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Шхиль на востоке провинции неизвестные застрелили двух мирных жителей, как передает агентство Masar Press Net. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, не исключается версия, что убитые стали жертвами родоплеменного конфликта, не связанного с деятельностью незаконных группировок в провинции.

Как сообщает РИА Новости, «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили, что они никогда не освобождали за какую-либо плату террористов ИГИЛ1 из своих тюрем и лагерей. Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поступали неоднократные сообщения о том, что боевики SDF за деньги выпускают террористов из своих спец лагерей, и в дальнейшем Москва намерена проверить данные сообщения. В ответном заявлении пресс-службы SDF отмечается, что данное заявление не верно и альянс продолжает обеспечивать охрану мест содержания заключенных в полной мере.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Masar Press Net, на юге провинции ночью продолжились столкновения между силами Сирийской арабской армией (САА) и боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и оппозиции. Как сообщает агентство, радикалы сумели подбить при помощи ракетной установки БМП у поселка Абу-Джариф.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), джихадисты в третий раз нанесли удар по позициям сирийской армии из противотанковых ракетных установок у Абу-Джарифа, окрестности которого сумели частично вернуть под свой контроль. Информации о потерях в рядах сирийской армии в результате обстрела пока не поступало.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в лагере для беженцев «Аль-Хол», в результате которого были арестованы несколько женщин из числа членов семей террористов «Исламского государства»1. Как сообщает новостное агентство Anna News, задержанных подозревают в убийстве нескольких женщин беженок и одного гражданина Ирака, который был временно размещен в лагере. Предполагается, что за недавней серией убийств беженцев в лагере стоят так называемые «вдовы ИГИЛ», которые пытаются построить в стенах лагеря беженцев «халифат» и расправляются со всеми, кто отказывается следовать их правилам.

1 Организация запрещена на территории РФ.