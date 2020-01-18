Следком: миллиарды Захарченко были взятками. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Президент обратился к Федеральному собранию Безусловно, самым громким событием недели стало обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Причем это стало ключевой темой не только в российской повестке, спич нашего президента обсуждали во всем мире. Рост доходов населения, продолжительности и уровня жизни, маткапитал — было затронуто огромное количество тем. Как итог послания — в полном составе ушло в отставку российское правительство, уже назначен новый премьер-министр и создана рабочая группа, которая подготовит предложения по изменениям в главном государственном документе — Конституции. Послание получилось насыщенным, а его последствия явно будут проявляться еще не день и даже не месяц.

Счетная палата рассказала о ежегодном воровстве Счетная палата России оценила объем воровства из федерального бюджета. Сумма достигает 3 млрд рублей в год. А, если говорить о других финансовых нарушениях, например, в сфере бухучета, то масштабы возрастают до сотен миллиардов. Чтобы минимизировать этот показатель, аудиторы планируют перейти на новую модель управления. Большее внимание они уделят выявлению системных проблем в финансовой сфере. Такое заявление сделал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин накануне 25-летия организации. Итоги и дальнейшие проекты аудиторов он обсудил и с президентом России. Как отметил глава государства, палата выполняет важнейшую функцию — контролирует государственные расходы. По словам Кудрина, сейчас они работают над самыми острыми проблемами. К примеру, обеспечение жильем детей-сирот. Право на собственные квадратные метры имеют 170 тысяч человек, но пока они не могут получить жилье. Отмечается, что Счетная палата совместно с правительством продумала решение этой проблемы. На его реализацию потребуется несколько лет. «Мы теперь не просто проверили, выдали замечания и забыли или просто дождались, когда эти замечания будут исполнены. Мы определили стратегические темы, самые проблемные для страны, которыми занимаемся на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок», — сказал Алексей Кудрин, руководитель Счетной палаты России.

СК выяснил, откуда у Захарченко восемь млрд рублей Восемь миллиардов рублей Захарченко были взятками. К такому выводу пришло следствие, разбираясь в деле осужденного экс-полковника МВД. Эти деньги были найдены у стража порядка в квартире. Особых сомнений насчет их происхождения, конечно, ни у кого не было, но сейчас Следкому удалось подтвердить их коррупционное происхождение. Другие детали пока не разглашаются, поскольку следствие не окончено. В частности, устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток за покровительство в коммерческой деятельности ряду компаний. Напомним, сам Дмитрий Захарченко, в середине ноября на 12,5 лет отправился в Мордовию по уже вынесенному решению суда. А восемь миллиардов рублей были направлены в доход государства.

Минпросвещения изменит систему оплаты труда учителей Учителей России ждут изменения в Трудовом кодексе. Серию поправок сейчас прорабатывает Министерство просвещения. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, идет работа над изменением системы оплаты труда. Оклад школьных педагогов должен стать более стабильным. Планируется, что на его долю будет приходиться строго 70%. Оставшиеся 30% — это уже надбавки, премии и прочие нефиксированные начисления. Сейчас эта пропорция по словам Васильевой соблюдается далеко не всегда, особенно в регионах. Да и сами оклады преподавателей по России сильно разнятся — от четырех тысяч рублей в Мордовии до 22 в Приморье.