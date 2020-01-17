Врач-терапевт Лапа рассказала, для кого купание на Крещение может быть опасно

Москва, 17 января. Врач-терапевт Людмила Лапа предупреждает, что людям с аутоиммунными заболеваниями не следует нырять в купель во время Крещения. В интервью телеканалу «360» она также рассказала, что можно предпринять, если после купания в ледяной воде стало плохо.

«Основное противопоказание к охлаждению — это аутоиммунные заболевания, когда иммунитет нападает на свой организм. Это ревматоидные артриты, артрозы — все сосудисто-составные проблемы», — подчеркивает Лапа.

Специалист добавила, что из-за аномального тепла в европейской России риски снижены, однако самое главное правило остается традиционным: не злоупотреблять.

Терапевт рассказала, что нужно делать, если после купания человеку станет плохо.

«Если давление повысилось, то сразу принимаем терапию. Начиная с крепкого сладкого чая, а потом — таблеточки», — заявила врач.

Терапевт напоминает, что в местах купания должны дежурить бригады скорой помощи, к которым всегда можно обратиться.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что купания могут представлять опасность для здоровья детей, поскольку они хуже защищены от переохлаждения. Для них погружение в прорубь может обернуться циститом, гломерулонефритом, а также воспалением легких, передает «Газета.ру». Кроме того, в ведомстве посоветовали воздержаться от окунания в ледяную воду беременным женщинам.

По словам и.о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, крещенских морозов не будет на всей европейской части России, в столичном регионе в грядущие выходные температура будет чуть ниже нуля.