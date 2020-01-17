Сергей Лавров: Россия открыта к диалогу с Польшей. ФАН-ТВ

Среди множества тем международной политики, которые обсудили на пресс-конференции Сергея Лаврова, отдельно был затронут вопрос российско-польских отношений.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России, говоря о бывшем президенте Польши Лехе Валенсе, назвал его «уважаемым человеком, который всегда был известен как абсолютно независимый политик».

«Это уважаемый человек, он всегда был известен, и сейчас известен как абсолютно независимый политик. У него свое мнение, которое он не стесняется высказывать и отстаивать. Если он будет заинтересован приехать в Российскую Федерацию — это будет его решение. Мы будем рады сделать то, что поможет его пребыванию здесь быть комфортным», — заявил дипломат.

Россия всегда открыта к диалогу с Польшей, особенно это касается трактовки истории Второй мировой войны. Глава МИДа уверен, что история не должна превращаться в пропаганду.

«Диалог на основе архивных документов — мы к нему всегда открыты», — сказал Сергей Лавров.

И.о. министра иностранных дел отдельно отметил уже существующий опыт наличия у России и Польши двусторонних каналов общения, среди которых в том числе был Стратегический комитет. Данная структура разработала учебник российских и польских историков о совместной истории двух стран. Сергей Лавров считает, что эта работа должна возобновиться.