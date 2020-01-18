Сирия, 18 января. Бои с радикалами «Тахрир аш-Шам» за Абу-Джариф на юге Идлиба продолжаются. Боевики обстреляли ракетными снарядами жилые кварталы Алеппо. В Дейр-эз-Зоре убит полевой командир SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили серию боевых вылетов на юг Алеппо, где нанесли серию точечных ударов по опорным пунктам радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо и в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве курдского радикала в Хасаке, заминировали автомобиль полевого командира курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии на юге Идлиба, захватили БМП, а также подбили ракетным снарядом танк САА.

Курдские вооруженные формирования: потеряли одного боевика в Хасаке, в Алеппо у Азаза обменялись ударами с протурецким ополчением, в Ракке провели рейд с насильными вербовками в отряды самообороны.

Международная коалиция: направила на восток Хасаки конвой подкрепления заявили об 11 пострадавших в результате ракетного удара по иракской базе ВС США Айн-эль-Асад.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо отмечается ряд столкновений сил Сирийской арабской армии (САА) и отрядов джихадистов «Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостное агентство Masar Press Net, в районе поселка Кафр-Даиль отряд сирийской армии открыл огонь по опорным пунктам боевиков и обстрелял их укрепленные огневые точки. Под ударом также оказались укрытия радикалов в районе поселка Мансур и у деревень Кафр-Хамра, Аз-Захра, Джамат и Кахраба.

ВВС Сирии в ответ нанесли точечные удары по опорным пунктам в районе поселка Кафр-Наха, а также у деревень Аль-Касра, Кафр-Нуран.

Днем террористы обстреляли из самодельных систем ведения залпового огня жилой квартал города Алеппо, в результате чего пострадали два мирных жителя, один погиб на месте, как сообщает РИА Новости. Террористы осуществили обстрел после пятничной молитвы, когда люди выходили из мечетей, как сообщает агентству местный источник. Напомним, что вчера боевики также нанесли ракетные удары по кварталу Суккари, в результате которого погибли семь человек, 18 получили ранения – трое находятся в критическом состоянии в городском госпитале.

Как передает агентство Step News, в районе города Азаз обменялись ударами отряды курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкого ополчения, которые проводили патрулирование в окрестностях. Ранее курдские боевики совершили вылазку в район Азаза, где обстреляли окраины города и жилые дома. Артиллерия ВС Турции работает по позициям SDF в деревнях к югу от города.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Ат-Таяна неизвестными был убит сотрудник сил «внутренней безопасности» «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает агентство Alk Habour. Источник также сообщил, что поселке Абу-Хардуб погиб полевой командир Мамун Нури Тарак - командир скончался при подрыве самодельной бомбы, установленной в его машине. Курды подозревают, что за покушениями стоят террористы «Исламского государства»1.

Согласно информации медиаресурса Rojava Network, к военному совету SDF в Дейр-эз-Зоре присоединились 140 новобранцев. Всего за последние две недели ряды проамериканских «Демократических сил» пополнился на 587 человек. Отметим, что далеко не все новобранцы вступают в SDF в добровольном порядке. На территории оккупации курдских радикалов действует приказ об обязательной военной службе в отрядах самообороны, а также налог за уклонение от воинской повинности.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил в ходе на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, что РФ проверит информацию о том, что SDF освобождает террористов ИГИЛ1 из своих тюрем и лагерь за определенную плату. Как отмечает Лавров, поступали тревожные сообщения о том, что курдские радикалы ради наживы освобождают террористов «Исламского государства», которые расселяются по другим частям страны.

Провинция Идлиб

Как сообщает новостное агентство Anna News, в районе поселка Абу-Джариф продолжаются продвижение отрядов сирийской армии. По неподверженным данным, потеряв сорок человек при контрнаступлении, боевики вооруженной оппозиции сумели частично вернуть под свой контроль часть поселка и нанесли удар по позициям сирийской армии из реактивных систем залпового огня. В ответ подразделения САА открыли ракетно-артиллеристский огонь по укрепрайонам радикалов и обменялись ударами с радикалами у поселка Тель-Хатра и Ат-Тах.

Радикалы позднее заявили, что отразили попытку сирийской армии продвинуться у Абу-Джарифа, уничтожили БМП и танк, а также убили 13 военнослужащих в ходе обстрела. Вечером под контроль радикалов частично перешли поселки Тель-Мусайтиф и Тель-Хатра, как передало агентство Step News.

ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе города Маар-Шурин и в предместья Маарет-ан-Нумана, где нанесли точечные удары с воздуха по базам джихадистов и их линиям обороны, как передает медиаресурс Halab Today TV.

Провинция Ракка

Ответственность за теракт поселке Сулук, где был взорван автомобиль протурецкого ополчения взяла группировка «Харакат аль-Интикам аль-Исламия». Группировка объявила, что при теракте погибло 3 турецких солдат и 8 членов союзного ополчения, как передает агентство Rojava Network. Ранее ВС Турции подозревали в организации подрыва в зоне их контроля боевиков «Демократических сил».

Министерство национальной обороны Турции подтверждает гибель троих военнослужащих, как передает РИА Новости.

Агентство Alk Habour передало информацию о том, что в район города Айн-Исса продолжают пребывать подкрепления сирийской армии для обеспечения безопасности в приграничной в Турцией зоной. Отметим, что усиление военного присутствия САА на севере провинции связано с ростом количества нарушений со стороны курдских радикалов.

Боевики SDF завербовали несколько юношей в поселке Аль-Карам на востоке Ракки, как сообщает новостной агентство Euphrates Post. Всех молодых людей забрали с рыночной площади без возможности связаться с родными. Напомним, что курдские радикалы проводят расширенную компанию по вербовке новобранцев, насильно забирая жителей деревень и поселков.

Провинция Хасака

Как передает портал Aleppo AMC, в район нефтегазовых полей на востоке, где расположена также военная база ВС США прибыл конвой подкрепления от международной коалиции. В состав колонны вошли 75 транспортных средств различного назначения, включая бронированные пикапы и грузовики с материально-техническим обеспечением и оборудованием для геологической разведки.

В районе Тель-Тамра неизвестные напали на курдского боевика из состава так называемых сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Как сообщает агентство Alk Habour, мужчина проводил патрулирование в окрестностях, когда неизвестный подбросил ему под ноги ручную гранату. Боевик был тяжело ранен. В нападении подозревают террористов «Исламского государства».

Ирак

Как сообщает издание Reuters, при ударе Ирана по базе в ВС США Ираке пострадали всего 11 военнослужащих. Как передали изданию источники из госпиталя в Германии, к ним поступили с контузией одиннадцать военнослужащих США. В штабе операции ВС США «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии международная коалиция, подтвердили информацию издания.

ВВС Ирака нанесли удар по позициям спящих ячеек ИГИЛ1, которые укрывались в районе горных хребтов Хамрин. По данным издания Baghdad Post, в результате авиаударов удалось нейтрализовать как «спящую ячейку» террористов, так и уничтожить их лагерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.