Адвокат Горгадзе не исключил возбуждения дела против Урганта

Москва, 17 января. Член Совета при президенте РФ по правам человека юрист Шота Горгадзе отреагировал на требования православных активистов лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства.

Он оценил шутку Урганта про Христа и заявил, что оснований для лишения гражданства в действиях телеведущего нет, а вот уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» вполне может быть возбуждено.

«То, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК, для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела», — пишет Горгадзе в Twitter.

Напомним, что накануне православная общественная организация «Сорок Сороков» разместила петицию с требованием лишить российского паспорта Ивана Урганта. Поводом для возмущений послужила передача «Вечерний Ургант», в которой ведущий позволил себе шутку над Иисусом Христом. В начале выпуска был показан коллаж, в котором американский актер Николас Кейдж был изображен в роли Иисуса Христа.

Впоследствии эту шутку развил гость передачи — французский актер Жерар Депардье. Он сравнил Иисуса с поросенком, которого надо принести в жертву, чтобы приготовить вкусный обед. Второй гость — рэпер Джисус — над христианством не шутил, однако, по мнению активистов, пропагандировал употребление наркотиков и деструктивный образ жизни. Авторы петиции также потребовали наказать редакторов передачи и убрать популярное шоу из сетки вещания Первого канала.