Хафтар назвал целью визита в Грецию разговор о мире в Ливии

Афины, 17 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил приверженность мирному урегулированию ситуации в Ливии, передает афинское агентство новостей АМНА.

Хафтар назвал себя пацифистом и указал, что прибыл в Грецию ради разговора о мире.

«Мы пацифисты. Мы приехали сюда, чтобы поговорить о мире», — сказал командующий ЛНА перед встречей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который принял его в своем кабинете в парламенте.

Переговоры Хафтара и Мицотакиса длились около часа. До этого командующий ЛНА встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Греческий премьер по телефону провел разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель в связи с проведением в Берлине в воскресенье конференции по Ливии.

Греция добивается признания незаконным соглашение между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Афины считают, что подписанные Турцией и ПНС Ливии документы не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции.

Ранее Мицотакис заявил, что Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение Анкары и ПНС Ливии о разграничении морских границ не будет отменено.

В начале этой недели в Москве состоялись межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры в Москве важными для мирного процесса в североафриканской республике.