Первый в России робот-чиновник появился в Перми

Пермь, 17 января. В администрации губернатора Пермского края появился новый «сотрудник» – робот, выполняющий функции консьержа. Механический помощник теперь вместо сотрудников консультирует посетителей, выдает пропуски и может записывать на прием.

По словам разработчика робота-чиновника, он работает лучше человека, поскольку его нельзя обмануть, он не отвлекается и не ошибается. Для начала работы с устройством достаточно приложить паспорт к сканеру, и робот проверит наличие записи к необходимому чиновнику и выдаст пропуск, сообщает «Российская газета».

Кроме того, электронный консьерж способен подсказать, как пройти в тот или иной кабинет и узнает, ждут ли там посетителя. По словам правительства Пермского края, робота может завести даже ТСЖ, запрограммировав его так, чтобы он помогал жильцам с оплатой коммунальных услуг, узнавал гостей.

«В крае уже есть опыт использования подобного робота — он уже год работает в МФЦ. Через него можно уточнить статус документов, узнать о доступных услугах, заполнить заявление», – заявил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов, отметив, что робот все равно не способен заменить сотрудника, а лишь выполняет его некоторые функции.

По данным МФЦ, их робот уже принял более 25 тысяч обращений и сэкономил около 43 минут рабочего времени у каждого сотрудника. В будущем аналогичного робота планирует использовать местный медуниверситет для проведения занятий и экзаменов.

Напомним, в этом году в России планируют начать испытание антропоморфного робота, который будет применяться при утилизации радиоактивного мусора. Предполагается, что машина будет подвешиваться на специальную стрелу и управляться за счет костюма, копирующего движения оператора. Ранее подобная технология уже была внедрена при работе над «Федором».