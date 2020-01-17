Берлинская конференция по Ливии не достигнет успеха московских переговоров

Москва, 17 января. Берлинская конференция по Ливии не будет настолько эффективной, как прошедшие ранее в Москве переговоры между сторонами конфликта. Так считает военный эксперт, член экспертного совета ООО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что западным политикам не удалось обеспечить личное присутствие на конференции в столице Германии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара и главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа, передает «Экономика сегодня».

«Беседы на уровне делегаций были пустыми. А после первого же раунда в Москве демонстрируется, что российская площадка куда более эффективна и пользуется доверием», — считает Перенджиев.

По его словам, перед вылетом в Москву делегации обеих сторон получили гарантии безопасности, а также увидели возможность урегулирования конфликта.

«Путин за считанные дни сумел не просто выстроить линию переговоров, но и просчитать максимальные выгоды и уступки, приемлемые для каждой стороны», — подчеркнул эксперт.

Перенджиев также добавил, что Россия играет все большую роль в качестве международного арбитра.

«За последние годы многие игроки пытались прекратить боевые действия в Ливии, но дипломатического опыта и влияния хватило только у РФ», — заявил специалист.

Он не исключил, что переговоры по деэскалации ситуации в североафриканской стране в ближайшем будущем вернутся в Москву.

«События последней недели показали: все многомесячные переговоры в Берлине – процесс куда менее значимый для ливийского урегулирования, чем одна встреча в России», — заключил Перенджиев.

Берлинская конференция по Ливии станет логичным продолжением московских переговоров сторон конфликта, прошедших по инициативе РФ и ставших первым шагом на пути к миру в стране.

Ранее благодаря международному авторитету президента России Владимира Путина в Ливии начал действовать режим прекращения огня.