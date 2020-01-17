Небензя опасается развала ядерной сделки с Ираном из-за действия европейских стран

Нью-Йорк, 17 января. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил опасения, что действия стран, запустивших механизм разрешения споров по иранской ядерной сделке, могут привести к развалу соглашения.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать намерение Великобритании, Германии и Франции запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Небензя ответил, что «это очень неудачное решение».

«Это очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения [иранской ядерной сделки]», — цитирует слова дипломата ТАСС.

Во вторник Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.

Отметим, ранее в пятницу и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров назвал СВПД по урегулированию иранской ядерной программы частью международного права и напомнил, что ядерная сделка с Ираном была поддержана резолюцией Совета Безопасности ООН, которая носит обязательный характер.

Министр выразил настороженность действиями Великобритании, Германии и Франции. По его словам, сейчас происходит то, о чем ранее предупреждал российский президент Владимир Путин: «европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за все, что происходило».

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015 году Россией, США, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и Ираном. Документ предусматривал сокращение ядерной программы Ирана в обмен на снятие в отношении страны санкций. В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из СВПД и восстановлении санкций.

В 2020 году США продолжили жесткое давление на Иран. В ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани, пораженный ударом ВВС США. Тегеран отреагировал атаками по американским военным объектам в Ираке. В ответ на агрессивную политику США жители ближневосточных стран все чаще выступают с призывами «янки, гоу хоум».