Москва, 17 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия, направленные на урегулирование ситуации в Ливии. Об этом говорится в письме командующего ЛНА, поступившего в адрес российского лидера.

«Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии», — говорится в послании.

Кроме того, Халифа Хафтар выразил готовность посетить Российскую Федерацию для продолжения диалога по урегулированию ситуации в Ливии, который был начат в Москве 13 января.

Политолог Наталия Елисеева отметила, что Россия является гарантом мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африки, так как Москва играет ключевую роль в урегулировании региональных конфликтов.

«Россия не хочет войны, Россия не занимается разграблением ресурсов других государств, например, как США это делают в Сирии и во многих других странах. РФ выступает в роли защитника в регионе», — пояснила она.

Елисеева также добавила, что в настоящее время Ближний Восток находится в огне из-за безответственных действий США в регионе. Однако приход России в регион ознаменовал прекращение кровопролития и остановил разграбление суверенных государств американцами, передает Newinform.

«Именно поэтому к России и обращаются за помощью и выражают благодарность за то, что она делает», — отмечает эксперт.

При этом США и западные страны окончательно уничтожили свой авторитет, утопив ближневосточный регион в реках крови. Елисеева выразила уверенность, что Вашингтон всегда воспринимал Ближний Восток в качестве колониальной зоны для пополнения своей казны за счет чужих ресурсов.

«Зарабатывали здесь деньги благодаря разграблению нефти», — резюмировала Елисеева.

Напомним, 12 января благодаря усилиям Москвы на территории Ливии вступил в силу режим перемирия.13 января представители ЛНА и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии провели переговоры в Москве, направленные на урегулирование ситуации в республике.

19 января в Берлине состоится конференция по Ливии. Западные страны не первый раз проводят мероприятия подобного рода, однако представители ЛНА и ПНС ни разу их не посетили.

Инициатором встречи, состоявшейся 13 января в Москве, стал президент России Владимир Путин. Данная идея была озвучена российским лидером 8 января в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.