Россия обвинила Польшу в попытке политизировать историю

Варшава, 17 января. Власти Польши регулярно пытаются политизировать историю, подогнав ее под сиюминутную политическую конъюнктуру. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, комментируя претензии МИД Польши в связи с рассекречиванием Москвой архивов времен Второй мировой войны.

«В угоду политической конъюнктуре факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определенные исторические постулаты, которые собственно с историей зачастую не имеют никакой связи. Подгоняются под обоснование нынешних политических задач и целей», — отметил он.

Дипломат также обратил внимание на то, что реакция Варшавы оказалась мгновенной, хотя обнародованные Минобороны РФ документы были очень объемными и требовали время на изучение.

Напомним, что ранее военное ведомство рассекретило архивные документы в честь 75-летия Победы над нацистской Германией. В них содержалась информация о Варшавском восстании 1944 года и других значимых событиях войны.

После этого заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский обвинил Россию в «перевирании истории» с помощью реальных документов. Отметим, что Варшава сама регулярно предпринимает попытки переписать историю, уменьшив роль Советского Союза в победе над Третьим Рейхом. В стране уже не первый год демонтируются памятники советским воинам, которые освобождали Польшу и другие европейские страны от фашизма.