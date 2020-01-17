На Пискаревском кладбище почтили память героев, прорвавших блокаду Ленинграда. ФАН-ТВ

Накануне 77-летия успешного проведения операции «Искра», благодаря которой была прорвана блокада Ленинграда, в Петербурге прошла молодежная акция «Мы помним».

Воспитанники подростково-молодежных клубов Калининского района и Дома молодежи «Атлант» возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и выложили надпись из свечей «Мы помним».

По словам первого заместителя главы администрации Калининского района Петербурга Сергея Тимофеева, для его района Пискаревское кладбище — это самое сакральное место, где сходятся все поколения. Сегодня здесь собрались учащиеся школ, студенты колледжей и лицеев. Акция успела стать традиционной, она дает старт всем торжественно-траурным мероприятиям, которые посвящены датам прорыва блокады и полного снятия блокады Ленинграда.

«Здорово то, что ребята сами сюда приходят и сами напоминают о том, что такая акция будет. Они идут сюда на Пискаревское кладбище, чтобы почтить память тех, то погиб в годы блокады нашего города», — сказал Сергей Тимофеев, замглавы администрации Калининского района Петербурга.

Ученик СПб ГБПОУ Оптико-механического лицея Вячеслав Егоров в акции принимает участие уже в четвертый раз. Он чтит память своего деда, который был в составе военно-морского флота и прошел блокаду.

«Я здесь, как и все мы, чтобы почтить память наших предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и для себя лично — это почтить память моего деда. Людям важно помнить своих героев. Нужно не забывать, что это страшно», — говорит Вячеслав Егоров, ученик СПб ГБПОУ Оптико-механического лицея.

Напомним, наступательная операция советских войск «Искра» была проведена с 12 по 30 января 1943 года. Благодаря усилиям Ленинградского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия 18 января 1943 года блокаду Ленинграда удалось прорвать.