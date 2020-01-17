Малькевич назвал ПНС Ливии ширмой для прикрытия бандитского режима в стране

Москва, 17 января. Террористы, поддерживаемые так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пытали российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые находятся в плену с мая 2019 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист, руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич.

По его словам, сегодня с ним связалась супруга ливийского общественного деятеля Мухаммеда Треки и рассказала, что террористы, поддерживаемые ПНС Ливии, запугивали россиян, инсценируя их казнь.

«Дело в том, что в понедельник, когда в Москве на высочайшем уровне шли переговоры по установлению мира в Ливии, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были подвергнуты пытке. Психологической. Их вывезли, надев мешки на голову, поставили на колени, приставили к горлу ножи и водили тупой стороной, как бы «отрезая голову», как в фильмах. Плюс – стреляли поверх голов», – написал Малькевич.

На сегодняшний день Шугалей и Суэйфан находятся в тюрьме «Митига», которая фактически принадлежит «зверям и убийцам» из вооруженной группировки RADA, поддерживаемой триполитанским правительством, отметил руководитель российского Фонда защиты национальных ценностей.

Александр Малькевич также заявил, что недоумевает от «наглости главы ПНС Файеза Сарраджа, который должен был сделать жест доброй воли, когда ехал в Россию - и отдать пленных. Но в очередной раз сделал вид, что ничего об этом не знает».

При этом, по информации Малькевича, сначала у Сарраджа были такие планы, но он от них отказался под давлением бандитов ПНС.

«Все произошедшее еще раз подтверждает, что правительство ПНС – это некая вывеска бандитского режима, и этой ширмой они прикрываются. На самом же деле там одни убийцы и террористы», – заявил российский журналист.

В настоящее время сотрудники российского фонда готовят обновленных доклад о ситуации в Ливии и хочет поднять вопрос нахождения соотечественников в Ливии на 43-й Сессии Совета по правам человека ООН. Кроме того, сейчас Малькевич направляется в Берлин для участия в конференции по урегулированию ситуации в Ливии, где также хочет обсудить судьбу российских социологов.

Напомним, более полугода российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся под арестом в неофициальной тюрьме «Митига», которую контролируют террористы нелегитимного ПНС Ливии. С наступлением нового года ситуация никак не изменилась. Адвокат заключенных так и не имеет возможности встретиться со своими подзащитными.