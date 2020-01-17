Депутат Морозов заявил, что Хафтар уважительно относится к Путину и России

Москва, 17 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поблагодарил президента России Владимира Путина за активное участие Москвы в урегулировании ситуации в Ливии, заявил депутат Государственной думы Антон Морозов.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Хафтар направил Путину письмо, в котором поблагодарил руководство России за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране. Командующий ЛНА заявил, что полностью поддерживает инициативу по проведению мирных переговоров в Москве, которые, по его мнению, приведут Ливию к миру.

Морозов указал на сложность ситуации в североафриканской стране, из-за этого две противоборствующие силы в Ливии трудно посадить за стол переговоров. Он заметил, что Италия предприняла попытку, но он оказалась безрезультативной.

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаейз Саррадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар прибыли в Москву. После прошедших 13 января межливийских переговоров состоится в конференция в Берлине, и в данном процессе Россия играет важную роль. Поэтому Хафтар выступает за повторную поездку в российскую столицу. Запад в этом вопросе доверия не вызывает, поскольку стал одной из причин кризиса в североафриканской стране.

«Тот хаос, который стал результатом политики вмешательства американцев и западной коалиции, царит много лет и грозит гуманитарной катастрофой. Поэтому весь мир нацелен на то, чтобы мирно урегулировать этот процесс, но при этом Россия в этом процессе самая активная, поэтому Хафтар решил поблагодарить Владимира Путина. Он уважительно относится к России и российскому руководству», — сказал парламентарий в беседе с «ПолитЭкспертом».

Член Госдумы добавил, что переговоры между ПНС Ливии и ЛНА очень сложны, поэтому задача дипломатии — найти компромиссы.

Переговоры в Москве по Ливии прошли 13 января, на них присутствовали представители ПНС и ЛНА, а также России и Турции.

До встречи в российский столице президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле и предложил разрешить ливийский вопрос, введя режим прекращения огня. С 12 января в Ливии действует перемирие.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии. Он также указал на важность прошедших в Москве переговоров для мирного процесса в североафриканской стране.