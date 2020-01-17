Арабист Матузов заявил, что Россия играет огромную роль в урегулировании ливийского кризиса

Москва, 17 января. Письмо командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара свидетельствует о том, что один из главных ливийских игроков признает ведущую роль Москвы в урегулировании конфликта. Об этом в пятницу заявил президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«Накануне конференции по Ливии один из главных действующих лиц хочет проконсультироваться с российским руководством не в рамках большой встречи, а в рамках двухстороннего диалога. Это показывает, что Россия сыграет большую и позитивную роль внутри ливийского урегулирования», — пояснил он Nation News.

Матузов выразил надежду на откровенный и конструктивный диалог между Россией и Хафтаром, который будет способствовать мирному урегулированию конфликта.

Арабист также прокомментировал готовящуюся в Берлине конференцию по Ливии. Он подчеркнул, что главный тезис итогового документа конференции — невмешательство во внутренние дела Ливии. Это полностью соответствует политике России, которая пытается положить конец кровопролитию, а не пытается преследовать личные интересы.

Напомним, что Россия ранее инициировала введение временного режима прекращения огня в Ливии, а также провела переговоры с Хафтаром и главной Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Вскоре после этого Хафтар прислал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за шаги по установлению мира и выразил готовность приехать в Москву на следующий раунд переговоров.