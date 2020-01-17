Суд арестовал главу МВД Коми по делу о взятке в 25 млн рублей

Сыктывкар, 17 января. Городской суд Сыктывкара вынес решение об аресте главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Половникова на два месяца. При оглашении постановления об аресте судья сообщила, что он обвиняется в получении взятки в размере не менее 25 млн рублей в июле 2017 года, передает ТАСС.

После заседания суда Половников заявил представителям прессы, что перед близкими, родственниками и сотрудниками полиции его совесть чиста, он выразил сожаление, что министерство осталось без руководителя. По его словам, его оговорили другие фигуранты дела.

В четверг Следственный комитет РФ сообщали, что в отношении главы республиканского МВД возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. В СК РФ отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам республиканского УФСБ.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в декабре 2019 года в Москве по подозрению в получении взяток был задержан начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык. Вместе с ним в этот день были задержаны его заместитель Алексей Серебро, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин.