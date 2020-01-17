Сирия новости 17 января 22.30: в Идлибе джихадисты захватили БМП, в Алеппо продолжаются бои

Сирия, 17 января. В Идлибе джихадисты захватили БМП армии. В Алеппо продолжаются бои между правительственными силами и боевиками «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям радикалов на юге Алеппо, в Идлибе потеряли БМП.

Армия Турции и союзные силы: столкнулись с курдскими радикалами на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): лишилось одной «спящей ячейки» на севере Ирака в результате авиаудара ВВС Ирака в горных районах.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по позициям правительственных сил в Идлибе, по неподтвержденным данным, ликвидировали 15 военнослужащих САА и захватили одну БМП.

Курдские вооруженные формирования: спровоцировали боестолкновение с протурецким отрядов на севере Алеппо у города Азаз.

Международная коалиция: заявили об 11 пострадавших в результате ракетного удара по иракской базе ВС США Айн-эль-Асад.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции совершила боевой вылет авиация ВКС РФ. В ответ на обстрел ракетными снарядами жилого комплекса на юге города Алеппо со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам», ВКС РФ сбросили на крепления джихадистов бомбы и обстреляли укрепления, как передает агентство Halab Today.

Как передает агентство Step News, в районе города Азаз обменялись ударами отряды курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкого ополчения, которые проводили патрулирование в окрестностях. Ранее курдские боевики совершили вылазку в район Азаза, где обстреляли окраины города и жилые дома. Артиллерия ВС Турции работает по позициям SDF в деревнях к югу от города.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам джихадистов и укрепления в предместьях города Маарет ан-Нуман, как передает медиаресурс Halab Today.

По данным агентства Step News, свыше 15 солдат САА погибли в результате обстрела боевиками их позиций на фронте Абу-Джариф. Частично под контроль радикалов перешли поселки Тель-Мусайтиф и Тель-Хатра, где джихадисты также захватили в качестве танка бронированный автомобиль сирийской армии.

Провинция Ракка

Как передает агентство Alk Habour, в район города Айн-Исса продолжают пребывать подкрепления сирийской армии для обеспечения безопасности в приграничной в Турцией зоной. Отметим, что усиление военного присутствия САА на севере провинции связано с ростом количества нарушений со стороны курдских радикалов, которые согласно меморандуму обязаны были покинуть зону безопасности и отойти на 30 километров от турецкой границы.

Ирак

Как сообщает издание Reuters, при ударе Ирана по базе в ВС США Ираке пострадали всего 11 военнослужащих. Как передали изданию источники из госпиталя в Германии, к ним поступили с контузией одиннадцать военнослужащих США. В штабе операции ВС США «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии международная коалиция, в целом подтвердили информацию источников издания. По словам официального представителя штаба операции полковника Майлса Кэггинса при ракетном обстреле базы Айн-эль-Асад 8 января не был убит ни один американский солдат.

ВВС Ирака нанесли удар по позициям спящих ячеек ИГИЛ, которые укрывались в районе горных хребтов Хамрин. По данным издания Baghdad Post, в результате авиаударов удалось нейтрализовать как «спящую ячейку» террористов, так и уничтожить их лагерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.