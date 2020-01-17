Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

Киев, 17 января. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении. <…> Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству», — без преувеличения сказал политик на встрече с Гончаруком.

Напомним, заявление об отставке Гончарук подал 17 января после того, как в Сети появилась аудиозапись «Как обмануть президента», на которой он называет экономические взгляды президента Украины примитивными и призывает других участников беседы объяснить Зеленскому, как укрепляется гривна. Если это не сделать, по словам Гончарука, у главы Украины в голове «будет пустое место», в которое «будет прилетать эта хрень на тему облигаций».

Публикация этой аудиозаписи вызвала большой резонанс. Тогда украинский премьер заявил, что запись смонтирована из разных фрагментов совещания в правительстве, а целью этого было искусственное создание представления о том, что он якобы не уважает Зеленского. Сам президент Украины потребовал в течение двух недель найти тех, кто сделал запись и выложил ее в Интернет.