Историк Соколов назвал идиллией отношения с убитой им бывшей студенткой Ещенко

Москва, 17 января. Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко, назвал отношения с ней «идиллией, которую можно найти разве что в романах».

Экс-доцент заявил, что раскаивается в своих словах о Ещенко, произнесенных ранее, и призвал не делать из его дела ток-шоу.

«Не хочу говорить об Анастасии плохое даже для своей защиты. Моему горю нет утешения. Еще раз приношу свои извинения ее семье», — заявил историк, передает kp.ru.

Он также рассказал о характере своих отношений с убитой сожительницей.

«Раньше, казалось бы, все в наших отношениях было идиллией, которую можно найти разве что в романах. Так практически и было до того момента, когда мы начали жить вместе», — отметил Соколов.

Кроме того, бывший доцент рассказал, что называл Ещенко Изабель.

«Она заявила, что ей не очень нравится ее имя, и она просит меня дать ей какое-нибудь имя, которое бы мне понравилось. Я не колеблясь предложил ей имя Изабель», — отметил он.

По версии следствия, 7 ноября 2019 года Соколов убил 24-летнюю Ещенко из обреза, после чего расчленил ее тело. Бывшего историка задержали при попытке утопить конечности девушки в реке Мойке. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Соколов упал в воду, его госпитализировали в больницу с обморожением. Следствие по делу экс-доцента СПбГУ ведет центральный аппарат Следственного комитета России.