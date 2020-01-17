Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за его поездки в Россию

Киев, 17 января. Украинский футбольный клуб «Агробизнес», выступающий в Первой лиге, в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским из-за его поездки в Россию.

Сикорский, который является лучшим бомбардиром «Агробизнеса» в текущем сезоне, «демонстративным путешествием в Россию дискредитировал клуб», который поддерживает бойцов ВСУ в Донбассе.

«Жаль, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается», — говорится в официальном заявлении украинского клуба.

В «Агробизнесе» считают недопустимым, чтобы Сикорский продолжил карьеру в клубе из Волочиска. Украинский клуб разорвал контракт с форвардом, сославшись на нарушение пункта «всесторонне содействовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих вред их репутации».

Ранее защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун заявил, что число переходящих в российские футбольные клубы украинцев выросло бы, если не осуждение общественности.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после государственного переворота на Украине. Тогда новое руководство страны обвинило Россию во «вмешательстве», в том числе в причастности к гражданской войне на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована, чтобы соседняя страна вышла из кризиса.