Иран вернет Украине тела жертв крушения «Боинга» 19 января

Киев, 17 января. Тела погибших в результате крушения «Боинга-737» граждан Украины будут доставлены на родину 19 января. Об этом в пятницу сообщила авиакомпания «Международные авиалинии Украины», которая владела разбившимся самолетом.

«Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются на Украину в воскресенье, 19 января», — пишет она в Facebook.

Перевозчик уточнил, что траурная церемония состоится в терминале аэропорта «Борисполь». Напомним, что 8 января самолет МАУ «Боинг-737» потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана. Воздушное судно было по ошибке сбито иранской системой ПВО, которая была приведена в боевое положение из-за провокаций США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что в день трагедии возле иранской границы летали минимум шесть истребителей F-35. Незадолго до этого Вашингтон нанес удар по аэропорту Багдада, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Все это создавало дополнительное напряжение и нервозность в регионе, которые обернулись роковой ошибкой.

Отметим, что на борту сбитого лайнера находились граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Швеции, Германии и Великобритании. Минимум пять из этих стран намерены требовать у Тегерана компенсации.