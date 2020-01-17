Навальный пытается нанести удар по надеждам россиян, делая вбросы о семье Мишустина

Москва, 17 января. Назначение Михаила Мишустина главой правительства России повергло в шок и отчаяние скандального блогера Алексея Навального. Об этом свидетельствует очередной опус главы «Фонда борьбы с коррупцией», который был признан в России иностранным агентом.

Соратники и союзники Навального весьма сдержано отреагировали на назначение Мишустина премьер-министром РФ. Их реакция по данному поводу не содержала хвалебных или негативных отзывов. Отсутствие негативной реакции в адрес нового премьера повергло в шок оппозиционера-неудачника, после чего он попытался очернить родственников Мишустина с помощью заказных статей за деньги своих западных покровителей.

По данным журналиста Олега Лурье, Навальный предлагал деньги многим СМИ за негативные публикации о новом премьере. Однако журналисты отказались участвовать в грязных играх ФБК из-за отсутствия информации, которая могла бы скомпрометировать Мишустина.

После этого Навальный решил самостоятельно отработать заказ, опубликовав опус, который посвящен супруге Михаила Мишустина Владлены. Блогер призвал Мишустина к ответу за «высокие доходы» его супруги.

Лурье напомнил, что с 1993 года Михаил Мишустин работал на посту главы «Международного компьютерного клуба», соучредителем которого является его супруга. Мишустину удалось привлечь к сотрудничеству крупнейшие западные компании, а также организовать «Международный компьютерный форум», который являлся главной компьютерной выставкой в России. Кроме того, Мишустин несколько лет возглавлял компании UFG Capital Partners и UFG Asset Management.

«Так что деньги немалые и вполне законные у четы Мишустиных были еще с 90-х годов», — пояснил Лурье.

Политолог Владимир Джаралла отмечает, что заказные обвинения Навального являются попыткой очернить Мишустиных, так как заработать 789 миллионов рублей при наличии успешного бизнеса совсем не трудно, передает «ПолитЭксперт».

«Главное, что звучит в его расследованиях, — это цифры. Они должны напугать людей, чтобы появились вопросы: «Ого, а можно ли столько заработать?» Хотя за девять лет в той сфере бизнеса, в которой велась работа, это не представляет особых сложностей», — подчеркнул Джаралла.

Он также напомнил, что Навальный вынужден отрабатывать деньги западных покровителей, поэтому пытается преподносить информацию исключительно в обвинительном ракурсе.

«На самом деле мы имеем дело с тем, кого обозначают иностранными агентами. И это повод для того, чтобы проводились расследования уже в отношении самого фонда Навального», — отмечает Джаралла.

Эксперт добавил, что очередная атака Навального связана с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которых глава государства дал старт масштабным преобразованиям в социальной и экономической сферах.

«Видя возникновение у людей определенных надежд на то, что произойдут перемены, и был дан стимул для развития всего общества, очень важно Навальному нанести удар именно по надеждам», — пояснил Джаралла.

Деятельность Навального направлена на создание ощущения безнадежности у россиян, что является элементом информационной и психологической борьбы Запада против России.