Дополнительную маркировку нанесли впервые в России на ранее похищенное авто

Москва, 17 января. ГИБДД сообщила о первом автомобиле, на который была нанесена дополнительная маркировка.

Новый порядок, предусматривающий нанесение дополнительной маркировки на авто с заржавевшими номерами, вступил в силу с 1 января.

По информации дорожной полиции, впервые маркировку нанесли на ранее угнанный автомобиль в подмосковном городе Балашиха.

«Указанная маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями вследствие противоправных действий третьих лиц», — сообщили в ведомстве.

В сообщении также говорится о том, что с транспортным средством были проведены необходимые экспертизы, позволившие идентифицировать машину и вернуть ее владельцу.

В ГИБДД также добавили, что подрядные организации активно закупают дополнительное оборудование, чтобы иметь возможность проводить новый вид работ. Ведомство обращает особое внимание водителей на то, что не все компании имеют право наносить дополнительную маркировку.

«Оценивая предложения организаций по оказанию таких услуг, следует убедиться в наличии у них соответствующих полномочий: проверить их в соответствующем реестре», — подчеркивается в сообщении.

Указанный реестр размещен на официальном сайте Минпромторга.