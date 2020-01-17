Вашингтон не изменит политику в отношении Москвы после смены правительства РФ

Вашингтон, 17 января. Политика Вашингтона вряд ли изменится после смены состава кабинета министров в России, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

«Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве», — сказал госсекретарь в эфире местной радиостанции.

При этом, как отмечает «Газета.ру», Помпео добавил, что американским властям нужно будет следить за развитием ситуации. Накануне в Москву прибыл новый посол США Джон Салливан. Дипломат сменит на этом посту Джона Хантсмана. Теперь именно ему предстоит работать над развитием российско-американского диалога. В МИД РФ Салливана считают «высокопрофессиональным, опытным дипломатом».



Как сообщалось ранее, 15 января после послания президента РФ Федеральному собранию, в котором Владимир Путин обозначил ряд изменений в Конституции, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство уходит в отставку в полном составе. После этого Путин предложил возглавить кабмин руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. 16 января его кандидатуру поддержала Госдума, затем президент подписал указ о назначении. Состав нового правительства пока неизвестен. В апреле Мишустин собирается выступить перед депутатами и сообщить о том, каким будет новый курс правительства России.