Лучших добровольцев наградили в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

Экология, инклюзивное, патриотическое, событийное добровольчество — десять человек получили знаки отличия в десяти разных направлениях. Всего же претендентов было больше шестидесяти. Победителей отбирала специальная комиссия.

«Из всего добровольчества, которое есть, я выбрала именно патриотическое воспитание, потому что это шло из семьи. Мне очень понравилось, что такие же молодые, активные ребята рассказывают о сохранении истории, своей семье, о том, как построить генеалогическое древо», — поделилась волонтер Ирина Гутина.

«Я работал и с детьми в детских домах, участвовал в событийном добровольчестве, сейчас, в 2019 году остановился на работе с животными. Я прихожу в приюты, выгуливаю собак, помогаю прибраться в приюте, ищу, куда приютить, кому отдать», — рассказал волонтер Сергей Борисов.

Еще пятнадцать волонтеров, те, кто помогали жителям Северной столицы переходить на цифровое телевещание, удостоились благодарственных писем. Отметим, что всего в Санкт-Петербурге 80 тысяч добровольцев, в основном это молодые люди от 18 до 25 лет. Они помогают ветеранам и пожилым людям, убирают скверы, парки и памятники, работают во время городских и всероссийских праздников, соревнований. Александр Беглов отметил, что 2019-тый был особенным, он был годом добровольчества. Интересные события ждут петербургских волонтеров и в 2020-том.