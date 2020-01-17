Пушков заявил, что Украина после возвращения в ПАСЕ продолжит политику нападок на РФ

Москва, 17 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Украина после возвращения в ПАСЕ продолжит политику нападок на Россию.

Он выразил убежденность в том, что украинская делегация «продолжить политику нападок на Россию, это не будет политика сотрудничества».

«Единственное, я допускаю, что, может быть, по оценке нормандского формата они будут аккуратны, поскольку в этом формате участвует президент Зеленский, и он показал, что этот формат для него важен», — заявил Пушков.

По его словам, Киев понял, что уход из ПАСЕ был для страны «проигрышной партией». Примечательно, как заметил сенатор, никто не просил страну вернуться. Украинские депутаты «обманулись насчет своего веса в парламентской ассамблее на сегодняшнем этапе», резюмировал Пушков.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла постановление, которое предполагает возобновление работы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявила глава делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.