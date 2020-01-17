Руководство США призналось, что «много думало» о превентивном ударе по Ирану

Вашингтон, 17 января. Администрация США задумывалась о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия, заявил государственный секретарь Штатов Майк Помпео в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

У Помпео спросили, нужны ли превентивные удары по ядерным объектам Ирана в свете атак со стороны Тегерана по территории других государств.

«Это важный вопрос, над которым мы много думали», — сказал государственный секретарь США.

Он также напомнил, что ранее американский лидер Дональд Трамп заверил, что «Иран никогда не сможет получить ядерное оружие», в Тегеране в свою очередь говорили, что не стремятся заполучить это оружие. Помпео подчеркнул, что руководство США сделает все необходимое для того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились в начале этого года. Под Багдадом в ночь на 3 января по приказу президента США был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ иранские силы нанесли удар по американским военным базам в Ираке.

После убийства иранского генерала Ирак потребовал вывода американских войск. США отказались покидать территории и пригрозили Багдаду санкциями. Как считают эксперты, в том числе политолог Владимир Шаповалов, в Вашингтоне прекрасно понимают, что сценарий «Янки, гоу хоум» неизбежен.