Швыткин заявил, что письмо Хафтара Путину доказывает ведущую роль РФ в ливийском процессе

Москва, 17 января. Россия на сегодняшний день становится главным миротворцем в Ливии, поскольку принимает реальные шаги для политического урегулирования ситуации. Об этом в пятницу заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В подтверждение своих слов парламентарий привел недавнее письмо, которое командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил президенту РФ Владимиру Путину. В нем он благодарит российского лидера за усилия по установлению мира.

«Я хочу подчеркнуть, что сегодня Россия выступает серьезным игроком на международной арене и в указанном регионе в том числе. В урегулировании ситуации в Ливии и построении диалога между сторонами конфликта Россия играет ключевую роль», — пояснил Швыткин iReactor.

По его словам, факт того, что сегодня переговоры между сторонами проходят в Москве, только подтверждает настрой РФ наладить диалог. Депутат выразил надежду на то, что запланированная на 19 января конференция по Ливии, в которой намерен принять участие президент РФ Владимир Путин, позволит установить мир в стране. При этом он подчеркнул, что Ливия является суверенным государством, поэтому не должно быть никаких попыток иностранного вмешательства в ее внутренние дела.

Напомним, что ранее Россия инициировала подписание соглашения о временном перемирии в Ливии. Она также организовала прямые переговоры в Москве между Хафтаром и главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Хафтар отказался подписывает соглашение о перемирии на регулярной основе, однако согласился продолжить межливийский диалог. В пятницу он направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил полную поддержку российской инициативе по примирению и заявил, что примет предложение РФ, если та решит провести в Москве второй раунд переговоров.