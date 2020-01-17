Донбасс сегодня: командир ВСУ расстрелял солдата, пограничники «воюют» с осетрами на Азове

Донбасс, 17 января. Командиры ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных. Пограничные катера в Мариуполе используют для браконьерства в Азовском море. Украинские солдаты с оружием сбегают с передовой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки отмечены обстрелами Вооруженных сил Украины населенных пунктов на донецком и горловском направлениях обороны Донецкой Народной Республики. Огонь велся по Горловке, Зайцево и Докучаевску. Применялись гранатометы разных видов и стрелковое оружие. Договоренности о прекращении огня были нарушены три раза.

Количество небоевых потерь в рядах ВСУ продолжает расти

О нескольких чрезвычайных происшествиях среди личного состава ВСУ рассказали в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. Так, разведка дончан получила информацию о гибели одного военнослужащего и о получении травм еще двумя. Вопиющий случай на фоне неуставных отношений произошел в 92-й бригаде ВСУ.

Командир взвода провел показательное наказание своего подчиненного за неумеренное употребление алкогольных напитков. Приказав солдату надеть бронежилет, командир выстрелил в него из пистолета. Пуля прошла между пластин и попала в живот пострадавшему. До больницы раненого не довезли, он скончался по дороге. Два случая получения травм солдатами зафиксировано в 28-й и 128-й бригадах ВСУ. В первом случае военнослужащий упал с крыши при проведении строительных работ. У пострадавшего переломы обеих ног. Во втором случае боец был избит командиром отделения и получил травму глаза.

Народной милиции ЛНР стало известно, что в 93-й бригаде ВСУ во время учебных стрельб ранения получили трое военнослужащих, один из которых впоследствии скончался. Еще одна смерть солдата зафиксирована в 46-й бригаде ВСУ. Военнослужащий умер в больнице г. Счастье от последствий алкогольной интоксикации. Все перечисленные случаи гибели, ранений и травм военнослужащих тщательно скрываются от командования ООС.

Морская охрана Мариуполя занимается браконьерством

Представитель управления Народной милиции ДНР Олег Никитин сообщил о выявлении преступной схемы браконьерского вылова рыбных ресурсов в Азовском море, в районе Белосарайской и Бердянской кос. Схему используют чиновники украинских силовых ведомств в Мариуполе. Преступный промысел курирует начальник регионального управления морской охраны ГПС Украины Костура О. И., а приводит в исполнение его подчиненный — командир Мариупольского отряда морской охраны Сиринский Н. В.

Для вылова рыбы используют служебный морской буксир и пограничные катера. Под предлогом охраны границы происходит вылов осетровых пород рыб, которые занесены в Красную книгу. При этом устраняется конкуренция в виде местных рыбаков и рыболовецких траулеров. Наиболее богатые промысловые места закрыты под предлогом боевых учений и стрельб. Акватории Азовского моря таким образом наносится непоправимый ущерб.

В неделю преступники на незаконную деятельность используют в среднем 35 тонн государственного дизтоплива на общую сумму около 1 миллиона грн. В дальнейшем свежемороженая рыба передается руководством Мариупольского отряда кураторам в столицу.

Дезертиры сбегают из ВСУ с оружием в руках

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР уже сообщала: за минувший год разведка ведомства зафиксировала, что около 800 украинских солдат самовольно покинули зону силовой операции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». В первые месяцы текущего года продолжают отмечаться факты бегства военнослужащих ВСУ с передовых позиций.

Так, в районе села Троицкое двое солдат 59-й бригады ВСУ самовольно покинули место службы, прихватив с собой табельное оружие. Причиной дезертирства стала утечка информации из штаба ООС о том, что сроки ротации подразделений переносятся на неизвестный срок. Беглецы не стали ждать отложенную плановую замену с отъездом в пункт постоянной дислокации и отправились в самоволку.