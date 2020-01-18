Ключевой свидетель расследования Роберта Мюллера оказался педофилом 

На этой неделе один из основных свидетелей расследования Роберта Мюллера ливано-американский бизнесмен Джордж Надер признал себя виновным в педофилии и хранении детской порнографии. Надер сознался, что в 2000 году перевёз 14-летнего мальчика из Чехии в Вашингтон, чтобы вступить с ним в половую связь.

Ранее у Надера на сотовом телефоне были обнаружены садистские снимки с детьми и младенцами. Приговор Надеру будет вынесен в апреле, ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Примечательно, что отчет Роберта Мюллера ссылается на показания Надера около 100 раз, больше, чем на кого-либо другого из свидетелей. По версии Мюллера, Надер был связным между приближенными Дональда Трампа и Россией в 2017 году, но не смог добиться никаких конкретных результатов в переговорах. При помощи показаний Надера Мюллер утверждал, что попытки установления тайных каналов связи между Дональдом Трампом и Россией имели место.

Как правило, в судебной практике всех стран, в том числе США, имеет огромное значение такое понятие, как «надежность свидетеля». Педофилия Надера и аморальный характер его поступков ставит важный вопрос: каким образом можно всерьез доверять показаниям свидетеля-педофила, тем более ссылаться на них в официальном отчете, который имел огромное значение как для Америки, так и для всего мира? Вполне вероятно, что показания Надера были либо выбиты путем прямого шантажа со стороны следствия, либо представляли собой неуклюжую фальсификацию ради смягчения наказания.

Многочисленные провалы, замалчивания и нестыковки в отчете бывшего спецпрокурора теперь усугубились еще и тем, что главный свидетель почти двухлетнего расследования Мюллера, мяго говоря, не заслуживает никакого доверия. Вызывает удивление и наводит на подозрение, что такой опытный и авторитетный сотрудник спецслужб, как Мюллер, привлек в качестве источника своего расследования извращенца и растлителя малолетних. Все указывает на то, что никаких других доказательств и никаких других свидетелей вмешательства России в американские выборы у Мюллера не было.

Честность и непредвзятость следственной команды Мюллера вызывала большие сомнения с самого начала расследования. Главный следователь мюллеровского спецкомитета Эндрю Вайсман ранее уличался в давлении на свидетелей и прямых угрозах обвиняемым. Консервативные юридические круги называли Вайсмана не иначе, как «продажным питбулем».

В декабре 2019-го года выяснилось, что Марк Толсон, бывший аналитик ФБР и подчиненный Мюллера, совершал хакерские атаки для защиты своего босса. За это ему грозит тюрьма. Складывается четкое впечатление, что мюллеровская команда — вовсе не группа высокопрофессиональных юристов, как утверждали либеральные медиа, а бандитская шайка, нанятая демократами для сведения политических счетов с Дональдом Трампом.

Несмотря на принадлежность к высшей юридической и политической касте, подопечные Роберта Мюллера отнюдь не гнушались прямым нарушением американского законодательства и разглашением в либеральные СМИ секретной информации. На этой неделе Натали Эдвардс, бывшая сотрудница Минфина США, близкая к главному помощнику Мюллера Эндрю Вайсману, созналась в передаче секретных сведений о расследовании Мюллера либеральным журналистам. Имеются серьезные подозрения, что с ведома спецпрокурора его сотрудники делились информацией со СМИ, чтобы навредить администрации Трампа, оклеветать Россию и создать благоприятный для себя информационный фон.