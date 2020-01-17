Модель Пунтус назвала «нелепой случайностью» падение из окна дома в Москве

Москва, 17 января. Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы при падении из окна дома в Москве, назвала «нелепой случайностью» случившееся с ней.

Девушка опровергла слухи, что к инциденту мог быть причастен внук известного российского режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Кроме того, по ее словам, в организме не было ни запрещенных веществ, ни «непонятных таблеток», о которых ранее писали в прессе.

«Спешу вас огорчить, писатели, фантасты, что запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т. д., и т. п.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — написала Пунтус в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, весь инцидент — «нелепая случайность», которая послужит ей уроком на всю оставшуюся жизнь, указал «Царьград». Она также выразила надежду, что произошедшее с ней станет наглядным уроком о самом важном — «здоровье человеческом как первооснове всей нашей жизни».

В конце прошлой недели стало известно, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Как писала пресса, девушка до этого отдыхала в одном из баров вместе с внуком Михалкова.

Девушку нашел на улице дворник. Ее доставили в больницу, некоторое время она находилась в реанимации, а затем ее перевели в отделение травматологии, напомнил НСН.