Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин является ключевой фигурой в процессе политического урегулирования кризиса в Ливии, считает сенатор Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, именно благодаря усилиям РФ в Ливии были приостановлены боевые действия, и на первый план вышел мирный диалог. Напомним, предложение объявить перемирие в Ливии было выдвинуто Владимиром Путиным 8 января на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ливийская национальная армия и так называемое Правительство национального согласия проявили уважение к мирной инициативе президента РФ и согласились соблюдать режим прекращения огня. Он вступил в силу с полуночи 12 января. 13 января в Москве прошли переговоры, которые закрепили режим тишины на бессрочной основе.

Российские посредники добились, чтобы враждующие стороны сели за один стол и договорились придерживаться режима прекращения огня в Ливии. Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар после этого заявил, что готов продолжить начатый в Москве диалог, о чем сообщил в благодарственном письме Владимиру Путину.

«Идет важный диалог, приостановлен процесс реальной военной конфронтации. Я абсолютно убежден в положительном решении этого вопроса и прекращении огня в Ливии. Личный авторитет Путина и России во всем этом процессе — ключевая роль», — подчеркнул Клинцевич в комментарии изданию «Слово и Дело».

Политик также выразил надежду, что стороны ливийского конфликта смогут достигнуть взаимопонимания благодаря усилиям Москвы.