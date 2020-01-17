Боевики в Сирии за четыре дня убили 28 мирных жителей Алеппо

Дамаск, 17 января. Боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция, во главе которой стоит запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра»1) 9 и 16 января совершили несколько нападений на позиции правительственных сил Сирии в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом в пятницу заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Террористы атаковали четыре населенных пункта в провинции Идлиб и два в провинции Алеппо (входит в состав зоны деэскалации «Идлиб»).

«Подразделения вооруженных сил САР удержали занимаемые позиции. При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один «джихад-мобиль», — отметил Боренков.

17 января боевики атаковали позиции правительственных сил в городе Алеппо при помощи беспилотника. В результате авиаудара погибли двое сирийских военнослужащих, четверо получили ранения. Всего за сутки было убито 12, ранено 24 сирийских военных.

Обстрелам террористических группировок подвергались не только позиции сирийской армии, но и жилые кварталы населенных пунктов. В Латакии от снарядов джихадистов пострадали 12 населенных пунктов, в Алеппо — 8, в Идлибе — 2, в Хаме — 4. Суммарно за прошедшие сутки боевики, находящиеся в зоне деэскалации «Идлиб», 62 раза нарушили режим прекращения огня. Только в Алеппо жертвами обстрелов боевиков с 14 января стали 28 мирных жителей, 56 получили ранения.

Отметим, что на сегодняшний день большая часть территории провинции Идлиб контролируется незаконными вооруженными группировками. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, несмотря на попытки боевиков воспрепятствовать мирному процессу.

1 Организация запрещена на территории РФ.