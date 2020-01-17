Федеральное агентство новостей участвует в конкурсе Минобороны для прессы «Медиа-АС»

Министерство обороны России продолжает прием заявок на шестой всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС-2020». Редакция Федерального агентства новостей вновь подает на конкурс работы своих корреспондентов. Напомним, в прошлом году ФАН стал победителем в номинации для информагентств «Молния». Ранее престижные награды в этой номинации получали только крупные информационные агентства из пула Минобороны — РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс».

«Это был замечательный успех, доказывающий, что наше новостное агентство не просто вошло в топ лучших СМИ, но стало равным среди лучших, — говорит генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. — В этом году мы снова участвуем в конкурсе и снова надеемся на победу, потому что за этот год мы не останавливались в своем развитии. Наши репортеры работают во всех горячих точках планеты, от Сирии и Ливии до Гонконга и Эквадора, и всюду их задачей является достоверное и быстрое освещение событий. Мы благодарны Министерству обороны России за возможность сотрудничества и приложим все силы, чтобы заслужить позитивные оценки нашей работы от этого ведомства».

На пятый по счету конкурс 2019 года было подано больше 700 заявок, как от федеральных, так и от региональных СМИ. В финал прошли 42 победителя окружного этапа и около 200 человек из столичного региона. Жюри оценивало работы по нескольким критериям: актуальность и значимость темы, глубина раскрытия, аналитический подход, выразительность, точность, доходчивость изложения.

«Особенно приятно было получить премию от Минобороны, не имея своей военной редакции, — говорит специальный корреспондент ФАН Евгения Авраменко, победитель «Медиа-АС-2019». — Мы пока не можем похвастаться целым отделом, который работал бы только по темам Вооруженных сил РФ, но при этом все равно получили такую премию. Думаю, нам это удалось потому, что мы одинаково внимательно относимся ко всем новостям Минобороны — будь то рассекречивание архивов, учения, опровержения фейковых новостей, сообщения о новом вооружении или зачисление в ряды новых юнармейцев. Конечно, каждый из корреспондентов выбирает новости «под себя»: мужчины с удовольствием ездят на учения и оборонные заводы, описывают новую технику, а мне интереснее находить в темах Минобороны неожиданные человечные ракурсы, видеть и показывать его министерством защиты, а не министерством нападения».

Ценность журналистского труда в освещении работы Минобороны на церемонии прошлого года признал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Каждый день капля за каплей, шаг за шагом, слово за словом, кадр за кадром вы создаете то, что сегодня называется имиджем армии», — сказал министр.

В этом году в фестивале смогут принять участие журналисты, чьи работы посвящены деятельности Вооруженных сил России. Материалы принимаются до 10 марта 2020 года.

Конкурс будет проходить в два этапа: окружной и финальный. Победители первого этапа получают право участвовать в финале конкурса.

Награждение победителей пройдет в девяти номинациях: «Лучшие кадры», «Командный голос», «Сила слова», «Стиль жизни», «Проект специального назначения», «Молния», «Главный калибр», «На острие атаки», «Прорыв». Жюри рассмотрит текстовые материалы, радиопрограммы, информационно-развлекательные проекты и фотоработы.

Кроме того, Минобороны включило в список номинаций «Содружество», победителями этой номинации станут лучшие журналистское произведение и фоторабота, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.