Белорусская биатлонистка Сола поразила мишени спортсменки из РФ во время эстафетной гонки

Берлин, 17 января. Нестандартная ситуация сложилась во время эстафетной гонки среди женщин, которая прошла в рамках пятого этапа кубка мира по биатлону.

На третьем этапе эстафеты российская биатлонистка Кристина Резцова обратила внимание на то, что две мишени на ее щите уже выбиты. При этом сама спортсменка не стреляла по этим мишеням.

Позже выяснилось, что ч по чужим мишеням вела стрельбу биатлонистка из Белоруссии Анна Сола, находившаяся радом с Резцовой.

Резцова поразила три оставшиеся мишени и произвела два выстрела по уже закрытым целям, поскольку правила состязаний запрещают покидать огневой рубеж с заряженной винтовкой.

Ранее сообщалось о победе в эстафете сборной Норвегии. Спортсменки из скандинавской страны преодолели дистанцию за один час, восемь минут и 46,4 секунды, передавал RT.

Российская команда заняла только 11 место.

Пятый этап кубка мира по биатлону проходит в немецком городе Рупольдинг с 15 по 19 января.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о критике в адрес спортивных комментаторов со стороны бывшего руководителя Союза биатлонистов России Александра Тихонова. По словам бывшего спортсмена, ведущие программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», выходящей на канале «Матч ТВ» стараются добить спортсменов, которые итак пребывают не в лучшей форме.

В ответ комментатор Дмитрий Губерниев напомнил об уголовном прошлом Тихонова.