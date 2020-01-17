Леонков объяснил, что США скрывали потери при обстреле баз в Ираке из-за грядущих выборов

Москва, 17 января. Американский президент Дональд Трамп скрывал потери при обстреле американской базы в Ираке из-за грядущих выборов, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он обратил внимание на то, что в первые дни после обстрела США скрывали информацию о пострадавших. Эксперт заметил, что эффективно работала их схема оповещения в лице военнослужащих Ирана. Американские военные буквально за несколько часов были эвакуированы, и удары были нанесены по пустым базам.

Как заметил Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Nation News, «сведения, которые сейчас появляются, это удар по словам политических и военных руководителей США, которые заверяли весь мир и свою нацию об отсутствии пострадавших».

«Нужно понимать, что появление этого признания интересным образом совпадает с рассмотрением импичмента Трампа в Сенате», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, американский президент «выкрутится, назовет виноватым Иран, вручит погибшим посмертно, если они действительно погибли, награды».

«Даже из этой ситуации он сделает себе самопиар, потому что на кону стоят президентские выборы, в которых он хочет участвовать. Американцы, если посмотреть по ситуации на Ближнем Востоке, всегда стараются скрыть потери», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, в ночь на 3 января в ходе спецоперации США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп без согласования с Конгрессом и властями Ирака. 8 января Иран выпустил ракеты по двум военным объектам Соединенных Штатов. По данным СМИ, 80 американских военных погибли, Пентагон заявил об отсутствии жертв. Тегеран назвал атаку местью за убийство Сулеймани.