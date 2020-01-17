Политолог высоко оценил успехи российской дипломатии на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Россия намерена и дальше взаимодействовать с Турцией для продолжения процессов политического урегулирования ливийского кризиса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, ответив на вопросы журналистов, озвученные в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в 2019 году.

Стоит отметить, что именно Россия сыграла ключевую роль в деэскалации напряженности между Ливийской национальной армией (ЛНА) и марионеточным режимом Файеза Сарраджа, называющим себя «Правительством национального согласия» (ПНС) Ливии. Наша страна выступила посредником между противоборствующими сторонами в североафриканском государстве, что уже дало определенные результаты, а именно был введен режим прекращения огня с 12 января, который действует и сейчас.

Несмотря на то, что по итогам московских переговоров по Ливии между командующим ЛНА Халифой Хафтаром и главарем ПНС Файезом Сарраджем так и не было подписано соглашение о перемирии, эта площадка сформировала устойчивый фундамент для дальнейших миротворческих инициатив.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) известный политолог, экономист Александр Дудчак подчеркнул, что российская дипломатия действительно показывает выдающиеся результаты, особенно это заметно по сирийскому урегулированию, достигнутому благодаря взаимодействию с турецкой стороной. Также он считает, что определенных успехов удастся добиться и в решении ливийского кризиса, чем сейчас активно занимается Россия при участии Турции.

«Действительно, МИД Российской Федерации демонстрирует высочайший уровень профессионализма и достигает результаты там, где это, казалось бы, нельзя достичь. То, что у нас сейчас на таком уровне отношения с Турцией – во многом заслуга работы МИДа. Конечно, ситуация очень непростая, и найти некоторые решения будет сложно, но, тем не менее, предыдущий опыт говорит о том, что, возможно, все-таки будут найдены компромиссы по ливийскому вопросу. Совершенно непросто было найти общий язык (с Турцией. – Прим. ФАН) и по вопросам сирийского урегулирования, тем не менее, мы видим как идет процесс. Действительно, сотрудничество с Анкарой способствует становлению мира в Сирии, хочется надеяться, что и в Ливии будет проявлена мудрость и талант переговорщика, что поспособствует удовлетворению всех сторон, будет найден компромиссный вариант», - отметил эксперт.

Кроме того, политолог позитивно оценил прошедшие 13 января переговоры в Москве по вопросам урегулирования ливийского кризиса, которые были направлены на выстраивание диалога между конфликтующими сторонами: Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

«Хотя еще рано говорить, что уже есть горизонты окончательного прекращения этой войны (в Ливии – Прим. ФАН), но то, что сейчас продолжается перемирие – это действительно большое достижение российской дипломатии. Турция также приняла участие в этих процессах, хотелось бы надеяться, что и в дальнейшем она будет действовать в качестве переговорщика, а не выступала за одну из сторон конфликта своими вооруженными подразделениями», — констатировал Дудчак.

Напомним, что старт мирным процессам по Ливии был дан после встречи российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января. Именно после призыва лидеров двух государств прекратить боевые действия в ночь с 12 января была предложена инициатива по проведению дальнейших переговоров по остановке кровопролития, которые прошли 13 января в Москве.