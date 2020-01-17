Мишустин и Медведев встретились с отставным правительством. События дня. ФАН-ТВ

Старый и новый премьер-министры России сегодня встретились тет-а-тет. Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин больше часа вели диалог лично, а затем побеседовали и с членами правительства. Приглашены были все министры, точнее все и.о. министров. Ведь после анонса изменений Конституции России, кабмин в полном составе ушел в отставку. Обсуждался, в основном, функционал нового правительства. Его состав, к слову, будет объявлен в самой ближайшее время. Медведев пожелал новому премьеру и его будущей команде успехов. А Мишустин отметил, что сосредоточиться считает нужным, в первую очередь, на исполнении пунктов послания президента.

Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей установить причастных к записи, либо к монтажу нашумевшего аудиофайла. Сроки на поимку злоумышленников у жандармов жесткие – не более двух недель. Напомню, на просторах видеохостинга YouTube был опубликован ролик с записью «совещания» украинского премьера с министрами и представителями Нацбанка. Если верить озвучке, в ходе встречи Алексей Гончарук, якобы, оскорбил президента Незалежной, усомнившись в его познаниях в области экономики. Но сам Гончарук заявляет, что это подстава и монтаж, а Зеленского он очень уважает. Чтобы доказать преданность премьер даже подал в отставку. Но лидер Украины ее пока не принял и в парламент заявление не передал.

Берлин готовится к большой конференции по Ливии

В Берлине полным ходом идет подготовка к Международной конференции по Ливии. Мероприятие грозит стать глобальным – лидеры ведущих держав уже подтвердил свое участие. В их числе президент России. Владимир Путин сегодня беседовал по телефону с хозяйкой площадки примирения – Ангелой Меркель. Инициировала переговоры, к слову, канцлер Германии. А в Кремль между тем поступило письмо от одного из ключевых участников конференции – маршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара:

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — отметил маршал Ливийской национальной армии.

Напомним, что первый раунд переговоров между Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия Ливии прошел в Москве. В Берлине предполагается беседа и обмен мнениями о способах урегулирования ливийского кризиса, скорейшего прекращения боевых действий, примирения и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.