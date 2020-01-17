Навальный решил пополнить оскудевшие ряды своих сторонников неоязычниками

Москва, 17 января. Скандальный блогер Алексей Навальный попытался привлечь в свои ряды российских неоязычников, разместив в своем Twitter-аккаунте соответствующий пост. Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев уверен, что «оппозиционер» обречен на провал.

Эксперт прокомментировал способ Навального вовлечь в свою «армию» новых людей. Матвейчев отметил, что в любой группе людей найдется не более двух процентов, которые готовы будут идти за любым лидером. Именно на эту категорию, как считает профессор, нацелен Навальный.

По его мнению, на призыв скандального псевдооппозиционера откликнутся лишь недалекие язычники.

«Им сказали «русские боги», и они такие «о, классно, наш человек», пароль пройден. Расчет именно на таких идиотов, и эти идиоты, конечно, всегда найдутся», — указал политолог.

Матвейчев считает, что основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) в своих политических амбициях никогда не рассчитывает на поддержку конкретной группы людей. До 2007 года он активно участвовал в «Русских маршах», а когда это перестало быть выгодным, «переобулся». Блогер продвигал либеральные ценности, затем подключился к «левым», после чего решил «захватить» школьников и требовал легализовать легкие наркотики. Матвейчев, комментируя неразборчивость Навального, указал, что блогер «прыгает по всем аудиториям» и пытается за счет каких-то своих посылов привлечь внимание людей. Профессор ВШЭ не исключил, что в скором времени блогер может добраться до геймеров.

«То есть Навальный прыгает по всем аудиториям и пытается зайти к ним с каким-то месседжем, что лишний раз показывает, что он обычная политическая проститутка и абсолютно циничный и безыдейный человек, готовый на все», — сказал Матвейчев в беседе с «Политикой сегодня».

Однако даже такая бессистемная деятельность скандалиста, как считает Матвейчев, не уменьшит финансирование блогера, которое поступает ему от западных спонсоров. Это связано с тем, что главная цель западных спонсоров Навального — ослабить Россию.