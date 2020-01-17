Депутат Говорин пообещал полностью запретить кальяны в кафе и снюсы

Одной из главных тем, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, стала забота о здоровье граждан, увеличение рождаемости и продолжительности жизни наших граждан.

Серьезно влияет на здоровье человека и на продолжительность жизни табакокурение.

В интервью Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин рассказал о планах по регулированию табачной продукции. В частности, депутат обозначил перспективы ограничения продажи вейпов и запрета некурительной никотинсодержащей продукции.

Депутаты против табака

— Николай Васильевич, расскажите, пожалуйста, о планах комитета по охране здоровья на предстоящую парламентскую сессию по регулированию табачного рынка.

— Вы, наверное, слышали, что в последнее время большим резонансом в стране стала информация о широком распространении и потреблении так называемых никотиновых смесей, различных никотиносодержащих средств, которые формально не относятся к табачной продукции, но в то же время содержат никотин. Я говорю о так называемых снюсах. Это вызывало широкое обсуждение и в стенах Государственной думы, в нашем комитете по охране здоровья.

— Какие меры были приняты комитетом?

— На основании решения председателя комитета были направлены запросы в Прокуратуру РФ, министру МВД, в Роспотребнадзор с целью пресечь продажу этих никотинсодержащих смесей. Была создана группа, которая занимается разработкой и совершенствованием законодательства в сфере табачной продукции и никотинсодержащих веществ. Депутаты в целом очень активно отреагировали на эти проблемы: в Государственную думу было внесено более десяти отдельных законопроектов, которые касаются регуляции этих никотинсодержащих продуктов.

— Появилась ли в результате этой работы ясность очертаний будущего антитабачного законодательства?

— Было принято решение, что мы должны по существу внести настолько серьезные изменения в федеральный закон № 15, который касается регуляции торговли табаком, что был подготовлен целый ряд поправок, которые могут означать создание нового закона. То есть формально это будут изменения в федеральный закон, но в то же время туда будут входить такие блоки, как изменения в части регулирования электронных систем доставки никотина и его компонентов. Это очень важно.

Капля вейпа убивает крысу

— Электронные сигареты действительно настолько небезопасны?

— Сегодня существует доказательная база, что электронные сигареты — это вовсе не средство помощи зависимым от табака с целью прекращения курения. Создатели этих устройств говорили, что это способ реабилитации злостных курильщиков, которые, перейдя на электронные сигареты, могут прекратить потреблять никотин. Но оказалось, что тут двойной вред: с одной стороны все равно потребляется никотин, с другой стороны ароматизаторы, которые используются в электронных системах доставки, обладают самостоятельным патогенным влиянием на сосуды, бронхи, паренхиматозные органы (головной мозг, печень, селезенку, поджелудочную железу и другие). Была получена доказательная база опасности этих устройств. В Забайкальской медицинской академии были проведены исследования на экспериментальных животных, на крысах.

— Что удалось выяснить ученым?

— В ходе эксперимента было доказано, что при использовании подобного рода электронных систем доставки никотина идет поражение всех паренхиматозных органов. Серьезная доказательная база о влиянии вейпов на организм человека была получена и за рубежом.

То есть был развенчан миф о том, что электронные системы доставки никотина — это средство, снижающее табачную зависимость. Это не соответствует действительности. Таким образом, мы планируем приравнять электронные системы доставки никотина к потреблению обычного табака. Ограничения, касающиеся табака, будут в полной мере экстраполированы и на такую форму доставки никотина, равно как и кальян.

Бороться с заразой вместе

— Почему кальяны попадают под запрет?

— Мы полагаем, что необходимо изъять использование кальянов из общепита. Очень много идет жалоб, когда люди приходят в кафе отдохнуть, а наша молодежь, которая склонна к всякого рода «оригинальным» подходам, курят кальяны. Если курить нельзя в кафе, то можно пользоваться кальяном, что тоже является по факту потреблением различных вредоносных веществ и в этой ситуации возникает много проблем для здоровья. Нашей рабочей группой эта тема тоже рассматривается. Кроме того, федеральным законом № 15 будет установлен запрет торговли никотинсодержащими средствами, снюсами. Названий их море, торгаши пытаются за новыми названиями скрыть сущность этих продуктов. Что касается снюсов — сегодня мы видим, что есть гибель людей, детей, есть отравления. Есть данные о том, что возникают острые психозы от употребления этих никотинсодержащих смесей.

— Чем вызваны такие опасные последствия?

— Содержание никотина в снюсах может в десятки раз превышать концентрацию, которая содержится в сигарете. Снюсы приводят к смерти наших детей. Скоро у нас пройдет заседание комитета, на котором будут рассматриваться три проекта поправок в действующее законодательство. Они включают в себя как раз ограничения электронных средств доставки никотина, жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей. Снюсы будут подлежать полному запрету.

Даже бывший глава правительства Дмитрий Медведев высказал предложение, что он может обратиться к нашим коллегам из других стран, в частности, Евразийского экономического союза, чтобы эти смеси были запрещены и там и не поступали в Россию. Эта задача теперь стоит перед новым правительством. Нужно будет продемонстрировать опасность этого явления и для наших коллег из бывших стран Советского Союза.

Все это говорит о понимании опасности и необходимости принять неотложные меры по ограничению снюсов.

— Насколько прогрессивно российское антитабачное законодательство по сравнению с правовым регулированием сферы продажи табака в других странах?

— Мы считаем, что законодательство Российской Федерации в части регулирования охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма является передовым. Мы над ним работаем, совершенствуем, и как только появляются какие-то новые обстоятельства, поправками в этот закон мы его усиливаем.