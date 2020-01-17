Нестерпимое сияние инсайда. Роман Носиков о тщете Telegram-прогнозов в России

При Владимире Путине я живу уже двадцать лет. И все эти двадцать лет его обвиняют в каких-то грандиозных по масштабу преступлениях.

Какие только зверства он ни творил, если верить сумасбродам. На моей только памяти Путин «убил»:

Демократию.

Предпринимательство.

Пенсионеров.

Образование.

Скрипаля.

Мертвое море.

При этом продолжительность жизни у нас растет, школьные и студенческие олимпиады выигрываются Россией, образовательные рейтинги идут вверх, полномочия парламента увеличиваются. Журнал Der Aktionär, один из лидеров германской прессы для частных инвесторов, рекомендует немцам приобретать акции российских предприятий...

Одного лишь Скрипаля вроде как не видно. Но джентльмены говорят, что у него все прекрасно, а джентльменам принято верить на слово. И только Мертвое море честно не подает признаков жизни.

В общем, я уже начал было приходить в отчаяние, смиряясь с мыслью о том, что не увидеть мне зарева пожарищ, не услышать хлюпанья крови под ногами. Все зря, все тщетно…

Но в тот момент, когда надежда на настоящую веселуху уже была потеряна, Кремль неожиданно устроил-таки бойню. Путин разгромил экспертно-инсайдерское Telegram-сообщество.

Мы уже как-то привыкли к тому, что среди нас то и дело появляются окутанные в сияние высшего инсайда, убеленные благородными сединами старцы с печатью мудрости на челе. Они сообщают нам вести из высших сфер и недр кулуаров. Они разъясняют настоящее и предсказывают будущее (за прошлое платят хуже). Они собирают со всех по трешке, а затем удаляются во тьму анонимности.

Именно эти старцы должны были первыми ощутить вибрации надвигающейся конституционной реформы Путина. Именно они должны были раньше всех, через запущенные под элитные ковры щупальцы, срощенную с элитами нервную систему, да хоть по плеску особо осведомленного канализационного стояка — предсказать отставку правительства.

И — ничего этого не произошло. Премудрые старцы все как один были заняты другими делами.

«Футляр от виолончели» привычно бубнил, что гири у Путина — из чистого золота, надо просто верить и пилить. «Кремлевский мамковед» комментировал никому, кроме него, не видимый чемпионат по фехтованию на башнях. И так далее — лень перечислять всех.

Все шло как обычно. Почтенные старцы собирали привычную дань с неприближенных — за посредничество и причастность к высшим сферам, как вдруг...

Да-да, они еще гадали на внутренностях косметичек и полетах чартеров, как вдруг разверзлись недра, и из преисподней с хохотом появился Михаил Мишустин, а с неба вместе с дождем из серы выпали поправки к Конституции РФ.

— Как же так-то? — захотелось тут спросить у почтенных старцев.

В общем, кто-то потянул за рукав мантии, кто-то запутался в пышной бороде, но в итоге на руках у нас оказалось под сотню китайских мантий, три десятка фальшивых бород, девятнадцать накладных сисек, четыре посоха и много флуоресцентной краски для имитации сияния инсайда. Редакции Telegram-каналов спаслись бегством — лишь топот пяток различной степени волосистости еще звучал какое-то время, пока не стих вдали.

В данный момент российское экспертное ТГ-сообщество старательно делает вид, будто «ничего не было, расходитесь, тут нечего смотреть», и продолжает прежнюю яйцеголовую деятельность. Оно сейчас очень сильно пытается доказать, что отечественный ТГ-аналитик и с отрубленной головой может еще пару недель делиться инсайдами и брать за это чужие деньги.

Но все всё уже поняли. А некоторые даже подсчитали, сколько потратили. Процентов десять из последних посмотрели на себя в зеркало, почесали за длинными ослиными ушами и сделали выводы.

На наших глазах лопнул пузырь псевдокомпетентности, надутый шайкой королей и герцогов, годами исполнявших нам королевского жирафа из-под полы.

Никогда еще режим не лишал пропитания и секса столько интеллигентов сразу. Путин опять всех переиграл, не допустив никаких утечек.



А знаете, их даже как-то жалко. Впрочем, если подумать, то…

Но даже лишившись такого сокровища, как ТГ-элита, мы не останемся без развлечения. Сияющие лица некоторых депутатов, уймы оппозиционеров и лично блогера Навального должны нас немного утешить. Ведь это они, по их собственным словам, победили правительство.