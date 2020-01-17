Житель Алеппо погиб при обстреле города боевиками

Алеппо, 17 января. Один человек погиб, двое пострадали при обстреле квартала сирийского города Алеппо боевиками. По информации агентства SANA, погибшим оказался мирный житель.

Это уже не первый случай гибели гражданского населения в Сирии в результате действий боевиков за последнее время. Ранее в пятницу террористы убили 7 мирных жителей и ранили 15, обстреляв квартале Суккари города Алеппо.

А накануне в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя, еще 13 получили ранения. В ответ сирийская правительственная армия начала наносить удары по позициям бандформирований, расположенных к западу от Алеппо.

По информации источника Федерального агентства новостей, боевики усилили свои атаки на густонаселенные мирные районы Алеппо. Кроме того, они нападают на гуманитарные коридоры, ранее открытые властями для вывода гражданских лиц в более безопасные регионы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, несмотря на попытки боевиков воспрепятствовать мирному процессу. Большинство очагов террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в РФ) находятся в сирийской провинции Идлиб в лагерях курдских боевиков.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.