Игорь Николаев через 19 лет молчания рассказал об отношениях с Королевой после развода

Москва, 17 января. Певец и композитор Игорь Николаев впервые после 19 лет молчания рассказал о своих отношениях с бывшей женой Наташей Королевой.

С певицей Николаев состоял в браке с 1992 по 2001 год. Сейчас, по словам певца, он не подписан на аккаунты Наташи в соцсетях, но она иногда отмечает его на разных публикациях, и он порой даже ставит лайки в ответ.

«Например, там моя песня – почему бы не «лайкнуть»? Это же, все-таки, кусок жизни. Она же написана была от чистого сердца», — пояснил он в интервью Алле Довлатовой на «Русском радио».

В ответ Довлатова передала ему «большой-большой привет» от Королевой и поздравления с 60-летием (день рождения артист отмечает 17 января. На что экс-супруг просто сдержанно поблагодарил ее.

«Спасибо большое, конечно», — сказал он.

Сейчас Королева замужем за актером, певцом и бодибилдером Сергеем Глушко, известным также как стриптизер под псевдонимом Тарзан. Их пара считается одним из самых крепких супружеских союзов российского шоу-бизнеса. Стриптизер и певица живут вместе с 2001 года, в 2002 году у них родился сын Архип. Официально они оформили отношения 21 августа 2003 года. В ноябре минувшего года Тарзан неожиданно заявил, что ревнует свою жену к президенту Украины Владимиру Зеленскому.