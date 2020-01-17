Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Похож на плохого актера в роли миротворца»: Анохин видит в Эрдогане угрозу переговорам по Ливии

42
0 Оставить комментарий

«Похож на плохого актера в роли миротворца»: Анохин видит в Эрдогане угрозу переговорам по Ливии

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган продолжает выступать с обвинениями о нарушении режима прекращения огня в Ливии со стороны главнокомандующего ЛНА Халифа Хафтара, чтобы оправдать собственные нарушающие международное право действия в Триполи, объяснил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Час назад Эрдоган обвинил Хафтара в якобы нарушении договоренностей противоборствующих сторон. И усомнился, что маршалу можно доверять. Однако заявление президента Турции противоречит информации поддерживаемого Анкарой так называемого Правительства нацсогласия. Ведь премьер ПНС Файез Саррадж 16 января лично подтвердил, что перемирие в Ливии соблюдается всеми сторонами конфликта.

Здесь стоит напомнить, что накануне из турецких лагерей в Ливию перебросили сирийских боевиков в количестве двух тысяч человек. Для подготовки террористов ПНС в Триполи прибыл сирийский генерал, после чего в районе Триполи произошли показательные казни. Анохин признался, что ожидал сегодня услышать попытки Эрдогана оправдать эти события. Вот только без вранья сделать этого не получилось:

«В случае Турции, отвлечь внимания от собственных преступных действий можно только обвинив противоположную сторону, то есть ЛНА, в несоблюдении каких-либо соглашений. Эрдоган уже подорвал авторитет в Ливии. Во-первых, направил террористов и протурецких наемников на помощь боевиков ПНС. С точки зрения Ливийской национальной армии, которая поддерживает маршала, это является наемничеством и фактически иностранным вторжением при поддержке турецкой армии. Во-вторых, он защищает лишь интересы так называемого ПНС. То есть сейчас Эрдоган уже ни морально, ни официально не может являться нейтральной стороной, которая бы обеспечивала перемирие».

«Похож на плохого актера в роли миротворца»: Анохин видит в Эрдогане угрозу переговорам по Ливии

Политолог напоминает, что Турция нарушает международное право, совершая столь неоднозначные действия в Ливии. И, оправдывая собственные незаконные шаги, Эрдоган обвиняет Хафтара, используя при этом ложные сведения.

«Самое легкое – выйти за счет Хафтара сухим из воды. Но это элементарно просчитываемый шаг, на который серьезные политики не поведутся. Эрдоган сам себя загоняет в угол и создает имидж человека, которому как раз нельзя доверять. Еще вчера было понятно, что он пойдет на подобную провокацию. Так и получилось. Как теперь будет выворачиваться турецкая армия – непонятно», — вздыхает эксперт.

Заключение соглашения о бессрочном прекращении военных действий в Ливии, которому активно способствует Россия, лишит Турции влияния в Северной Африке. Поэтому турецкий лидер готов пойти на все:

«Скорейшее заключение согласия о бессрочном прекращении военных действий выгодно всем, кроме Эрдогана. Турция сейчас пошла ва-банк, на эскалацию конфликта. Потому что в Анкаре прекрасно понимают, что усиление любой североафриканской страны – это сужение возможностей сектора влияния Турции в этом регионе. Эрдоган последователен только в собственной подлости. Вот только в миротворческих процессах с его стороны нет никакой логики и систематизации. Это скверно влияет на авторитет любого лидера».

«Похож на плохого актера в роли миротворца»: Анохин видит в Эрдогане угрозу переговорам по Ливии

Анохин усомнился в необходимости присутствия Турции на межливийских переговорах и напомнил, что Эрдоган не первый раз замечен в дискредитирующих Турцию поступках. При это вряд ли теперь какие-либо провокации смогут повлиять на обсуждение мира в Ливии на московской площадке.

«В роли миротворца Эрдоган похож на плохого актера. При этом авторитет Москвы заметно вырос, ведь Хафтар выразил желание заключать мир в Ливии именно на российской площадке. Это тоже ущемляет Эрдогана, чья личность весьма своеобразна, естественно, он продолжит свою обреченную на провал игру. Вспомните, как было с самолетом: дали ему по хвосту, прижали банально с помидорами и сразу прибежал извиняться. Очень скользкая и при этом трусливая личность», — резюмировал Анохин.

Президент России Владимир Путин 16 января получил благодарственное письмо от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фельдмаршал выразил полную поддержку российской инициативе по примирению сторон ливийского конфликта и заявил, что примет предложение РФ, если та решит продолжить диалог в Москве.

Новости партнеров

Новости партнеров