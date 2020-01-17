«Похож на плохого актера в роли миротворца»: Анохин видит в Эрдогане угрозу переговорам по Ливии

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган продолжает выступать с обвинениями о нарушении режима прекращения огня в Ливии со стороны главнокомандующего ЛНА Халифа Хафтара, чтобы оправдать собственные нарушающие международное право действия в Триполи, объяснил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Час назад Эрдоган обвинил Хафтара в якобы нарушении договоренностей противоборствующих сторон. И усомнился, что маршалу можно доверять. Однако заявление президента Турции противоречит информации поддерживаемого Анкарой так называемого Правительства нацсогласия. Ведь премьер ПНС Файез Саррадж 16 января лично подтвердил, что перемирие в Ливии соблюдается всеми сторонами конфликта.

Здесь стоит напомнить, что накануне из турецких лагерей в Ливию перебросили сирийских боевиков в количестве двух тысяч человек. Для подготовки террористов ПНС в Триполи прибыл сирийский генерал, после чего в районе Триполи произошли показательные казни. Анохин признался, что ожидал сегодня услышать попытки Эрдогана оправдать эти события. Вот только без вранья сделать этого не получилось:

«В случае Турции, отвлечь внимания от собственных преступных действий можно только обвинив противоположную сторону, то есть ЛНА, в несоблюдении каких-либо соглашений. Эрдоган уже подорвал авторитет в Ливии. Во-первых, направил террористов и протурецких наемников на помощь боевиков ПНС. С точки зрения Ливийской национальной армии, которая поддерживает маршала, это является наемничеством и фактически иностранным вторжением при поддержке турецкой армии. Во-вторых, он защищает лишь интересы так называемого ПНС. То есть сейчас Эрдоган уже ни морально, ни официально не может являться нейтральной стороной, которая бы обеспечивала перемирие».

Политолог напоминает, что Турция нарушает международное право, совершая столь неоднозначные действия в Ливии. И, оправдывая собственные незаконные шаги, Эрдоган обвиняет Хафтара, используя при этом ложные сведения.

«Самое легкое – выйти за счет Хафтара сухим из воды. Но это элементарно просчитываемый шаг, на который серьезные политики не поведутся. Эрдоган сам себя загоняет в угол и создает имидж человека, которому как раз нельзя доверять. Еще вчера было понятно, что он пойдет на подобную провокацию. Так и получилось. Как теперь будет выворачиваться турецкая армия – непонятно», — вздыхает эксперт.

Заключение соглашения о бессрочном прекращении военных действий в Ливии, которому активно способствует Россия, лишит Турции влияния в Северной Африке. Поэтому турецкий лидер готов пойти на все:

«Скорейшее заключение согласия о бессрочном прекращении военных действий выгодно всем, кроме Эрдогана. Турция сейчас пошла ва-банк, на эскалацию конфликта. Потому что в Анкаре прекрасно понимают, что усиление любой североафриканской страны – это сужение возможностей сектора влияния Турции в этом регионе. Эрдоган последователен только в собственной подлости. Вот только в миротворческих процессах с его стороны нет никакой логики и систематизации. Это скверно влияет на авторитет любого лидера».

Анохин усомнился в необходимости присутствия Турции на межливийских переговорах и напомнил, что Эрдоган не первый раз замечен в дискредитирующих Турцию поступках. При это вряд ли теперь какие-либо провокации смогут повлиять на обсуждение мира в Ливии на московской площадке.

«В роли миротворца Эрдоган похож на плохого актера. При этом авторитет Москвы заметно вырос, ведь Хафтар выразил желание заключать мир в Ливии именно на российской площадке. Это тоже ущемляет Эрдогана, чья личность весьма своеобразна, естественно, он продолжит свою обреченную на провал игру. Вспомните, как было с самолетом: дали ему по хвосту, прижали банально с помидорами и сразу прибежал извиняться. Очень скользкая и при этом трусливая личность», — резюмировал Анохин.

Президент России Владимир Путин 16 января получил благодарственное письмо от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фельдмаршал выразил полную поддержку российской инициативе по примирению сторон ливийского конфликта и заявил, что примет предложение РФ, если та решит продолжить диалог в Москве.