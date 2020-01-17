Баранов: Запад пытается поссорить РФ и Армению с помощью нападок на российское ТВ

Москва, 17 января. Западные интересанты пытаются испортить отношения между Россией и Арменией. Такое мнение высказал заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов, комментируя прозвучавшие ранее в Армении заявления об опасности российского ТВ.

В разговоре с корреспондентом «Слово и дело» Баранов отметил заказной характер обвинений в адрес российских телеканалов.

«Речь идет о каком-то заказном мероприятии с Запада, для которого был найден спонсор, определивший курс. Эти силы направлены на размежевание, отделение стран друг от друга, желающие отрыва Армении от России», — считает эксперт.

По его словам, власти Армении не будут предпринимать шаги по сокращению трансляции российских телеканалов, поскольку такая позиция не отражает настроения армянского общества.

«Думаю, шанс минимален. Слишком крепко Армения привязана к России, и Ереван хорошо помнит геноцид армян, и бакинские события навряд ли стерлись из памяти», — уверен Баранов.

Он добавил, что из-за давних исторических связей России и Армении руководство не допустит блокировку российского ТВ.

Ранее председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил о том, что телевидение РФ нарушает информационную и языковую безопасность страны.

«Я думаю, что 85% нашей сети не могут занимать программы, которые транслируются на иностранных языках», — заявил Акопян во время парламентских слушаний.

По его мнению, в стране вообще не должно быть иностранных вещателей.