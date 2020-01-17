Путин примет участие в памятных мероприятиях ко Дню прорыва блокады Ленинграда

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Поездка главы государства в Петербург состоится в субботу, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Также Путин посетит выставку «Память говорит. Дорога через войну» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Ранее сообщалось, что в воскресенье российский президент посетит международную конференцию по Ливии, которая состоится в Берлине.