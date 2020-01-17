Россия заинтересована в мирном урегулировании в Ливии

Москва, 17 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что конференция по Ливии в Берлине имеет высокие шансы на успех, так как для нее была подготовлена хорошая почва в ходе московских переговоров, которые состоялись 13 января.

По его словам, на предстоящей встрече необходимо координировать усилия ведущих игроков, что позволит урегулировать конфликт в Ливии. Рябков также добавил, что Россия и Турция осуществляет наиболее эффективную работу в этом направлении.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что Россия использует исключительно дипломатические методы для урегулирования кризиса в Ливии.

«Учитывая наш международный статус постоянного участника Совета Безопасности ООН и наши действия в Сирии, Россия показывает, что она заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Мы об этом говорили регулярно еще с 2011 года, с начала вторжения американских войск в Ливию», — пояснил эксперт.

По его словам, Россия пользуется большим авторитетом у ближневосточных государств, поэтому все участники ливийского кризиса относятся с уважением к РФ. Кроме того, об этом свидетельствуют результаты переговоров, которые состоялись 13 января в Москве.

Он также добавил, что Германия играет не самую важную роль в урегулировании ливийского кризиса, так как после успешных переговоров в Москве стало понятно, что Россия является одним из ключевых игроков в регионе, передает Nation News.

«Сейчас вокруг этой конференции формируется круг стран, которые заинтересованы в мирном урегулировании ситуации в Ливии, и огромную роль здесь играет Россия. А за нами уже тянутся остальные государства. Так что я оцениваю предстоящие переговоры в Берлине положительно», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 12 января благодаря усилиям Россия на территории Ливии вступил в силу режим прекращения огня. Кроме того, 13 января в Москве состоялись переговоры с участием представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) и Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в ходе которых обсуждались параметры соглашения о перемирии.

19 января в Берлине состоится международная конференция по вопросу урегулирования кризиса в Ливии с участием представителей России, США, КНР, Великобритании, Турции, а также ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.